«Крепостная»: главные актеры сериала

Сериал «Крепостная» рассказывает увлекательную и драматическую историю любви, благородства и борьбы за собственное счастье. В костюмированной мелодраме сыграли лучшие актеры современности. Кого из звезд театра и кино можно увидеть в масштабной картине? Подробнее об актерах сериала «Крепостная» читайте в материале.

Катерина Ковальчук

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Катерина Ковальчук с первого взгляда поражает своей нежностью и красотой. Ее жизнь напоминает историю Золушки. Девушка выросла в провинциальном городке и даже думать не могла о популярности. Однажды жизнь Катерины изменилось до неузнаваемости — талантливая красавица поступила в театральный институт. Успех к ней пришел быстро. И главную актрису костюмированной мелодрамы «Крепостная» пригласили сниматься в Голливуде.

Катерина Ковальчук в масштабном сериале сыграет крепостную Катерину Вербицкую, которую воспитали в дворянском доме как настоящую даму. Сюжет мелодрамы затрагивает человеческие переживания, рассказывает о гнете крепостных и борьбу за запретную любви.

Алексей Яровенко

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Актер сериала «Крепостная» Алексей Яровенко родился и вырос в Минске. Еще в юности будущий артист занимался профессиональным футболом и даже не задумывался о творческой профессии. И только занятия в студенческом театре открыли в нем талант к игре на сцене. Позже Алексей закончил Белорусскую государственную академию искусств и после учебы начал активно сниматься в различных проектах.

Кроме театра и кино Алексей занимается музыкой. У него есть собственная блюз-группа «Бенд Алексея Яровенко».

Актер костюмированной мелодрамы «Крепостная» превратится в благородного дворянина Алексея Косача. Его герой влюбляется в крепостную Катерину Вербицкую, не подозревая, что она — чужая собственность.

Станислав Боклан

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Настоящий любимец публики, Станислав Боклан, сыграл немало невероятных ролей в кино и театре. Мужчина окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. За значительный личный вклад в культурное развитие Украины Стасу присвоили звание заслуженного артиста Украины, а позже — народного артиста.

В масштабном сериале «Крепостная» мы увидим актера в новом амплуа. Он сыграет богатого и жестокого помещика Петра Червинского, беспощадного к крепостным и к своей семье.

Ольга Сумская

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Актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская еще в юности проводила время в театре и выросла за его кулисами. Настоящая звездная роль досталась Ольге Сумской в ​​культовом сериале «Роксолана — пленница султана».

В костюмованний мелодраме «Крепостная» звезда украинского кино сыграет нежную и умную мать большого семейства Софию Косач.

Анна Сагайдачная

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Молодая украинская артистка с детства проявляла творческие таланты: девушка увлекалась музыкой и хореографией. Чтобы навсегда связать свою жизнь с актерской профессией, Анна Сагайдачная закончила два театральных университета.

В «Крепостной» девушка сыграет дочь богатого помещика, воспитанную даму с идеальными манерами — Натали Дорошенко.

Михаил Гаврилов

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Будущий актер еще с детства посещал театральную студию. После школы поступил в медицинский колледж, но потом понял, что актерская профессия — это его настоящее призвание. Михаил Гаврилов закончил театральный институт. И вскоре сыграл немало ролей в театре и снялся во многих кинокартинах.

Сериал «Крепостная» откроет Михаила с другой — мужчина сыграет главного антагониста в костюмированной мелодраме. Григорий Червинский — персонаж актера. Он умен и харизматичен, но в жизненных ситуациях всегда становится на сторону зла.

Ксения Мишина

Больше по теме: Ксения Мишина — биография актрисы

Звезда украинского кино Ксения Мишина родилась и выросла в городе Севастополе. Будущая актриса сразу решила посвятить свою жизнь творчеству и успешно закончила известный театральный вуз Украины. На ее счету много работ в отечественной киноиндустрии.

Актриса «Крепостной» превратится в жестокую и требовательную к крепостным барышню Лидию Шефер.

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