Ксения Мишина разрешила сыну покрасить волосы

Актриса легендарного сериала «Крепостная» Ксения Мишина не только прекрасная артистка, но и любящая мама. О своем трепетном отношении к ребенку Ксения неоднократно упоминала в своих интервью. А недавно поделилась снимком с подросшим сыном, которому разрешила покрасить волосы. Фото смотрите в материале.

Ксения Мишина сыграла роль жестокой и беспощадной помещицы и купчихи Лидии Шефер. Однако в жизни она мягкая и нежная мама, которой очень сложно отказать ребенку. Так случилось совсем недавно, когда актриса таки позволила сыну перекрасить волосы.

«После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос», — призналась Ксения.

Теперь она готовится к разговорам с директрисой и классным руководителем, которые могут сделать замечания из-за яркой смены образа. Однако это точно не испортит все положительные эмоции, полученные от радости и криков счастья ребенка.

Больше по теме: Наталка Денисенко отдыхает с семьей в Египте

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ