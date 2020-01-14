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Ксения Мишина разрешила сыну покрасить волосы

14.01.2020

Актриса легендарного сериала «Крепостная» Ксения Мишина не только прекрасная артистка, но и любящая мама. О своем трепетном отношении к ребенку Ксения неоднократно упоминала в своих интервью. А недавно поделилась снимком с подросшим сыном, которому разрешила покрасить волосы. Фото смотрите в материале.

ксения мишина

Ксения Мишина сыграла роль жестокой и беспощадной помещицы и купчихи Лидии Шефер. Однако в жизни она мягкая и нежная мама, которой очень сложно отказать ребенку. Так случилось совсем недавно, когда актриса таки позволила сыну перекрасить волосы. 

«После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос», — призналась Ксения.

Теперь она готовится к разговорам с директрисой и классным руководителем, которые могут сделать замечания из-за яркой смены образа. Однако это точно не испортит все положительные эмоции, полученные от радости и криков счастья ребенка. 

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