Вот это торс: Тарас Цымбалюк отдыхает на Бали
16.01.2020
Актер легендарного сериала «Крепостная» Тарас Цымбалюк отдыхает на Бали. Мужчина поделился снимком, на котором показал свой накачанный торс. С кем артист проводит свободное время — узнайте в материале.
Тарас Цымбалюк сыграл настоящего украинского мужчину-кузнеца Назара. Уже тогда все зрительницы влюбились в рельефный торс актера. Увидев снимок артиста с отдыха на Бали, поклонницы засыпали Тараса восторженными комментариями.
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У себя на странице в Instagram артист транслирует жизнь местных людей, передавая весь колорит индонезийского острова.
Девушка актера также опубликовала снимки с острова, которые подписала: «Привет, каникулы».
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