Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Наталка Денисенко снялась в романтической фотосессии с мужем
Актриса легендарного сериала «Крепостная» Наталка Денисенко поделилась романтическими кадрами с фотосессии с мужем. А также рассказала, как удается сохранять идеальные отношения в семейной жизни. Подробнее читайте и смотрите в материале.
У себя на странице в Instagram Наталка призналась, что несмотря на то, что ее супруг не любит фотосессии, съемка выдалась очень удачной. Секретом успеха стала быстрая, но качественная работа, в которой не нашлось места наигранности и сложностям.
Также пара поделилась секретом своей счастливой семейной жизни. Чтобы сохранить гармонию, необходимо понять одно: рядом с вами такой же человек, как и вы, нужно понять и принять его особенности.
Больше по теме: Слишком круто: звезда «Крепостной» вышла на подиум