Наталка Денисенко снялась в романтической фотосессии с мужем

Актриса легендарного сериала «Крепостная» Наталка Денисенко поделилась романтическими кадрами с фотосессии с мужем. А также рассказала, как удается сохранять идеальные отношения в семейной жизни. Подробнее читайте и смотрите в материале.

У себя на странице в Instagram Наталка призналась, что несмотря на то, что ее супруг не любит фотосессии, съемка выдалась очень удачной. Секретом успеха стала быстрая, но качественная работа, в которой не нашлось места наигранности и сложностям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также пара поделилась секретом своей счастливой семейной жизни. Чтобы сохранить гармонию, необходимо понять одно: рядом с вами такой же человек, как и вы, нужно понять и принять его особенности.

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