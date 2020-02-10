Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Наталка Денисенко снялась в романтической фотосессии с мужем

10.02.2020

Актриса легендарного сериала «Крепостная» Наталка Денисенко поделилась романтическими кадрами с фотосессии с мужем. А также рассказала, как удается сохранять идеальные отношения в семейной жизни. Подробнее читайте и смотрите в материале.

наталка денисенко

У себя на странице в Instagram Наталка призналась, что несмотря на то, что ее супруг не любит фотосессии, съемка выдалась очень удачной. Секретом успеха стала быстрая, но качественная работа, в которой не нашлось места наигранности и сложностям. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Также пара поделилась секретом своей счастливой семейной жизни. Чтобы сохранить гармонию, необходимо понять одно: рядом с вами такой же человек, как и вы, нужно понять и принять его особенности.  

Больше по теме: Слишком круто: звезда «Крепостной» вышла на подиум

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор
Группа KAZKA пообещала вернуться на Нацотбор

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить