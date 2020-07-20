Хотите настоящего погружения в 19 век? Костюмированная драма «Крепостная» перенесет вас в эпоху любовных интриг, роковых страстей и больших надежд. И самое интересное — зрители узнают особенности жизни викторианского периода. А чего вы не знали о 19 веке? Подробности — в материале.

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Французский — язык аристократии

В начале 19 века дворянские дети говорили по-французски еще с пеленок. Ведь в прошлом считалось престижным «вплетать» слова из иностранных языков. Интересно, что в 19 веке в домашней библиотеке богатых дворян было больше французских авторов. А причина этого — пропаганда франкомании.

В то время языком дипломатии в Европе был французский. Поэтому аристократы разговаривали на нем и называли себя французскими именами, чтобы поразить общество. Так обычная Катя становилась Китти, а София — Софи. Дворяне славянских стран активно последовали манеры Франции, но в то же время не забывали своих традиций.

Откуда пошло понятие «голубая кровь»?

История утверждает: испанская королевская семья гордилась, что никогда не смешивала кровь с представителями других рас. На бледной коже представителей высшего сословия выделялись синие вены, и поэтому дворяне называли себя «sangre azul», в переводе с испанского — «голубая кровь». Это выражение теперь ассоциируется с аристократами всего мира.

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Воля — недоступна большинству

В современном мире рабство неприемлемо и невозможно, однако в 19 веке настоящей роскошью была свобода. На территории восточной Украины счастливый момент наступил в 1861 году — именно тогда было отменено крепостное право. До того беззащитные люди не могли распоряжаться собственной жизнью. Их судьбы решал богатый помещик, которому они принадлежали. Пинки, проклятия и избиения — обычное наказание крепостных за непослушание.

Именно в сериале «Крепостная» зрители увидят настоящую борьбу за равноправие. Достоинство, вера в чрезвычайное, справедливость — ценности, которые бедная Катерина Вербицкая отчаянно искала в мире.

Работа — не для слабонервных

Сегодня мы жалуемся на восьмичасовой рабочий день и количество выходных. Но в позапрошлую эпоху люди работали по 15 часов без перерыва. Женщины и дети трудились наравне с мужчинами, получая гораздо меньшую заработную плату.

Прислуга — правая рука хозяев

Дамы высшего света не привыкли делать грязные домашние дела. Поэтому в богатых семьях незаменимой стала прислуга. Сначала крепостные выполняли обязанности прислуги. Позже домашнюю работу делали наемные женщины, получая за это плату. Прислуга в большом доме дворян знала все секреты и их старательно скрывала. В ее обязанности входило не только следить за бытом, но и оберегать имя уважаемой семьи.

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В костюмированной мелодраме «Крепостная» роль верной прислуги сыграет известная актриса Олеся Жураковская. Ее персонаж — острая на язык и откровенная Павлина, которая прислуживает в доме Червинских, скрывая страшные интриги знатной семьи.

Развлечения 19 века

Жизнь людей в викторианскую эпоху складывалась совсем не просто. И развлечений в тот период было значительно меньше, чем сегодня. Местом отдыха и общения был театр. Конечно, и сейчас он играет большую роль, но в те времена театр — не просто культурное учреждение, а главное место интриг и сплетен. Даже далекие от искусства дворяне приходили в театр, чтобы рассматривать красивых актрис.

Талантливая Наталья Денисенко превратится в свою коллегу — артистку театра Ларису Яхонтову. Соблазнительная, отважная и очень манерная героиня сериала «Крепостная» покорит сердца многих мужчин.

Фрейлины: кто они?

Верную свиту императриц и великих княгинь составляли фрейлины. Это молодые незамужние женщины, которые имели благородное имя. Главное преимущество фрейлин — возможность вступить в брак со знатным мужчиной, которого уважает вся страна. У фрейлины высшего света не было постоянных обязанностей. Они развлекали общество, изучали искусство и занимались единственным делом — искали богатого жениха.

Страшные тайны гигиены

Европа в 19 веке славилась антисанитарией. И мало кто представляет, какие проблемы скрывались под красивыми платьями привилегированных дам. Дворяне верили, что с водой в тело проникает инфекция, поэтому и мылись крайне редко. Чтобы побороть вонь, аристократы пользовались духами.

Куртизанки — любимицы дворян

Женщины легкого поведения часто вели светскую жизнь в высшем обществе. Волна популярности куртизанок приходится на 19 век. Куртизанки ценились больше уличных проституток, ведь они работали актрисами и певицами в театрах. Девушки находились на содержании одного или нескольких богатых покровителей. Некоторые куртизанки получали государственную плату за подслушивания частных разговоров в аристократическом обществе.

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Беззащитная Екатерина Вербицкая в костюмированной мелодраме «Крепостная» в погоне за собственную свободу попадает в бордель. Удастся ли ей выбраться из ужасного места разврата? Узнаете уже этой весной!

Великие семьи дворян

Дворянские усадьбы стали прибежищем для многих жителей, которые не имели кровной связи с хозяевами. Дома делились на женские и мужские половины. На своей территории очаровательные леди заплетали косы в будуарах. А джентльмены — решали государственные дела в библиотеках и расслаблялись в курилках. Приходить на чужую половину без надобности считали дурным тоном. Только прислуга могла спокойно ходить между двумя частями.

Кроме родных, в доме хозяев проживали дальние родственники. Кузены, лучшие друзья, малознакомые, прислуги и гувернантки для детей жили вместе со своими семьями за счет помещиков.

Главную героиню «Крепостной» Катерину Вербицкую добрая госпожа Червинская воспитала как девушку знатного рода. Благодаря крестной матери крепостная одевалась в красивую одежду, умела играть на фортепиано и владела дворянскими манерами. Но это ее не спасло от жестокой несправедливости…

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