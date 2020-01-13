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Наталка Денисенко відпочиває із сім’єю в Єгипті

13.01.2020

Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко відпочиває в Єгипті. Разом із чоловіком та батьками сім’я відвідала спекотний Шарм-ель-Шейх. Фото з відпочинку дивіться в матеріалі.

наталка денисенко

Наталка Денисенко поділилася яскравими знімками з пляжного відпочинку в Єгипті. Однак зізналася, що цей знімок зробила незнайома дівчина з пляжу, тому що «Федінчики поки сплять».

Шанувальники встигли помітити прекрасну фігуру дівчини і засипали безліччю компліментів: «Яка у вас ідеальна фігура, ніби й не народжували, захоплююся», «Красуня, а фігура взагалі чудо».

Ба більше, стало відомо, що відпочиває дівчина з великою родиною. Батьки Наталки, а також батьки її чоловіка склали компанію парі. Сама актриса характеризує такий відпочинок дуже веселим.

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