«Кріпосна»: головні актори серіалу

Серіал «Кріпосна» розповідає захоплюючу та драматичну історію кохання, благородства та боротьби за власне щастя. У костюмованій мелодрамі зіграли найкращі актори сучасності. Кого із зірок театру та кіно можна побачити у масштабній картині? Детальніше про акторів серіалу «Кріпосна» читайте в матеріалі.

Катерина Ковальчук

Більше на тему: Катерина Ковальчук — біографія актриси

Катерина Ковальчук з першого погляду вражає своєю ніжністю та красою. Її життя нагадує історію Попелюшки. Дівчина виросла у провінційному містечку і навіть думати не могла про славу. Одного разу життя Катерини змінилося до невпізнання — талановита красуня вступила до театрального інституту. Успіх до неї прийшов швидко. І головну актрису костюмованої мелодрами «Кріпосна» запросили зніматися у Голлівуді.

Катерина Ковальчук у масштабному серіалі зіграє кріпосну Катерину Вербицьку, яку виховали у дворянському домі як справжню пані. Сюжет мелодрами зачіпає людські переживання, розповідає про гніт кріпосних та боротьбу за заборонене кохання.

Олексій Яровенко





Більше на тему: Олексій Яровенко — біографія актора

Актор серіалу «Кріпосна» Олексій Яровенко народився та виріс у Мінську. Ще в юності майбутній актор займався професійним футболом та навіть не задумувався про творчу професію. І тільки заняття у студентському театрі відкрили у ньому талант до гри на сцені. Пізніше Олексій закінчив Білоруську державну академію мистецтв та після навчання почав активно зніматися у різних проектах.

Крім театру та кіно Олексій займається музикою. У нього є власний блюз-гурт «Бенд Олексія Яровенка».

Актор костюмованої мелодрами «Кріпосна» перевтілиться у благородного дворянина Олексія Косача. Його герой закохується в кріпосну Катерину Вербицьку, не підозрюючи, що вона — чужа власність.

Станіслав Боклан

Справжній улюбленець публіки, Станіслав Боклан, зіграв чимало неймовірних ролей у кіно та театрі. Чоловік закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. За значний особистий внесок у культурний розвиток України Стасу присвоїли звання заслуженого артиста України, а пізніше — народного артиста.

У масштабному серіалі «Кріпосна» ми побачимо актора у новому амплуа. Він зіграє багатого та жорстокого поміщика Петра Червінського, який нещадний до кріпосних та до своєї родини.

Ольга Сумська

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Актриса та народна артистка України Ольга Сумська ще в юності проводила час у театрі та виросла за його лаштунками. Справжня зіркова роль дісталася Ользі Сумській у культовому серіалі «Роксолана — полонянка султана».

У костюмованній мелодрамі «Кріпосна» зірка українського кіно зіграє ніжну та розумну матір великого сімейства Софію Косач.

Анна Сагайдачна

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Молода українська артистка з дитинства проявляла творчі таланти: дівчина захоплювалась музикою і хореографією. Щоб назавжди пов’язати своє життя з акторською професією, Анна Сагайдачна закінчила два театральних університети.

У «Кріпосній» дівчина зіграє дочку багатого поміщика, виховану панянку з ідеальними манерами — Наталі Дорошенко.

Михайло Гаврилов

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Майбутній актор ще з дитинства відвідував театральну студію. Після школи вступив до медичного коледжу, але потім зрозумів, що акторська професія — це його справжнє призвання. Михайло Гаврилов закінчив театральний інститут. І незабаром зіграв чимало ролей в театрі та знявся у багатьох кінокартинах.

Серіал «Кріпосна» відкриє Михайла з іншого боку — чоловік зіграє головного антагоніста у костюмованій мелодрамі. Григорій Червінський — персонаж актора. Він розумний та харизматичний, але в життєвих ситуаціях завжди стає на бік зла.

Ксенія Мішина

Зірка українського кіно Ксенія Мішина народилася та виросла у місті Севастополі. Майбутня актриса одразу вирішила присвятити своє життя творчості і успішно закінчила відомий театральний вуз України. На її рахунку багато робіт у вітчизняній кіноіндустрії.

Актриса «Кріпосної» перевтілиться у жорстоку та вимогливу до кріпосних панянку Лідію Шефер.

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