Ксенія Мішина дозволила синові пофарбувати волосся

Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина не тільки прекрасна артистка, а й любляча мама. Про своє трепетне ставлення до дитини Ксенія неодноразово згадувала у своїх інтерв’ю. А нещодавно поділилася знімком з підрослим сином, якому дозволила пофарбувати волосся. Фото дивіться в матеріалі.

Ксенія Мішина зіграла роль жорстокої і нещадної поміщиці та купчихи Лідії Шефер. Однак у житті вона м’яка і ніжна мама, якій дуже складно відмовити дитині. Так сталося зовсім недавно, коли актриса таки дозволила синові перефарбувати волосся.

«Після численних прохань і умовлянь цього пацанчика я погодилася на експеримент зі зміни стилю і кольору волосся», — зізналася Ксенія.

Тепер вона готується до розмов з директоркою і класним керівником, які можуть зробити зауваження через яскраву зміну образу. Однак це точно не зіпсує всі позитивні емоції, отримані від радості та криків щастя дитини.

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