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Оце так торс: Тарас Цимбалюк відпочиває на Балі

16.01.2020

Актор легендарного серіалу «Кріпосна» Тарас Цимбалюк відпочиває на Балі. Чоловік поділився знімком, на якому показав свій накачаний торс. З ким артист проводить вільний час — дізнайтеся у матеріалі.

Тарас Цимбалюк зіграв справжнього українського чоловіка-коваля Назара. Вже тоді всі глядачки закохалися в рельєфний торс актора. Побачивши знімок артиста з відпочинку на Балі, шанувальниці засипали Тараса захопленими коментарями.

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У себе на сторінці в Instagram артист транслює життя місцевих людей, передаючи весь колорит індонезійського острова.

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Дівчина актора також опублікувала знімки з острова, які підписала: «Привіт, канікули».

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