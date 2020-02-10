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Наталка Денисенко знялася у романтичній фотосесії з чоловіком
Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко поділилася романтичними кадрами з фотосесії з чоловіком. А також розповіла, як вдається зберігати ідеальні стосунки в сімейному житті. Детальніше читайте і дивіться в матеріалі.
У себе на сторінці в Instagram Наталка зізналася, що незважаючи на те, що її чоловік не любить фотосесії, зйомка видалася дуже вдалою. Секретом успіху стала швидка, але якісна робота, в якій не знайшлося місця награності та складнощам.
Також пара поділилася секретом свого щасливого сімейного життя. Щоб зберегти гармонію, необхідно зрозуміти одне: поряд з вами така ж людина, як і ви, потрібно зрозуміти та прийняти її особливості.
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